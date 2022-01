Coronavirus, ultime notizie 18 gennaio 2022: Sileri “stiamo vivendo un picco pandemico” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Italia continua a fare i conti con la quarta ondata di Covid-19 e della sua variante Omicron. Gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile e del ministero della Salute parlano di 228.179 i nuovi casi da Coronavirus e altri 434 morti. Sempre sotto osservazione i numeri della terapia intensiva che sono stati 150 in 24 ore; in rianimazione 1.715, due in meno del giorno precedente. Si comincia anche a ragionare sulla quarta dose, mentre l’Ema dice che per l’Agenzia europea del farmaco troppi booster ravvicinati potrebbero ridurre il livello di anticorpi. Sileri sul picco pandemico – ore 10.10 E di picco pandemico parla anche Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute ha spiegato che in Italia “stiamo vivendo un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Italia continua a fare i conti con la quarta ondata di Covid-19 e della sua variante Omicron. Gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile e del ministero della Salute parlano di 228.179 i nuovi casi dae altri 434 morti. Sempre sotto osservazione i numeri della terapia intensiva che sono stati 150 in 24 ore; in rianimazione 1.715, due in meno del giorno precedente. Si comincia anche a ragionare sulla quarta dose, mentre l’Ema dice che per l’Agenzia europea del farmaco troppi booster ravvicinati potrebbero ridurre il livello di anticorpi.sul– ore 10.10 E diparla anche Pierpaolo. Il sottosegretario alla Salute ha spiegato che in Italia “un ...

