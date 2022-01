Lazzari vuole l’Atalanta | c’è il “si” del giocatore ora serve trattare con la Lazio

Advertising

MarxKarletto : Mercato, la Juventus punta Azmoun. L'Inter sonda per Frattesi, l'Atalanta vuole Lazzari - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mercato, la Juventus punta Azmoun. L'Inter sonda per Frattesi, l'Atalanta vuole Lazzari [di Giulio Cardone, Enrico De Lelli… - repubblica : Mercato, la Juventus punta Azmoun. L'Inter sonda per Frattesi, l'Atalanta vuole Lazzari [di Giulio Cardone, Enrico… - infoitsport : Mercato, la Juventus punta Azmoun. L'Inter sonda per Frattesi, l'Atalanta vuole Lazzari - MartiniLuca3 : RT @LALAZIOMIA: Lazzari-Sarri, è arrivata la svolta? Ora il tecnico lo vuole nella sua Lazio - Gazzetta -

Ultime Notizie dalla rete : Lazzari vuole

Nuovi contatti tra la Juventus e lo Zenit per Azmoun. Prima offerta dell'Inter al Sassuolo per Frattesi. E l'Atalanta non molla, ma prima serve una cessione. Juventus - Zenit: nuovo summit per Azmoun La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante. Icardi è sempre in cima alla lista dei desideri di Massimiliano ...... conpronto a subentrare. A centrocampo Leiva potrebbe far rifiatare Cataldi, mentre in attacco Immobilegiocare a tutti i costi, ma al suo fianco - con Pedro out almeno fino alla sosta ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI In attesa di scoprire il suo futuro, Lazzari, dopo il gol di sabato, si riprende il posto da titolare per questo pomeriggio c ...Dopo l'arrivo di Jeremie Boga, l'Atalanta ha intenzione di piazzare un secondo colpo. I nerazzurri sono fortemente interessanti ad all'esterno della Lazio Ma ...