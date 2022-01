‘Il profumo della libertà’ di Giovanna Giordano alla Feltrinelli di Palermo (Di martedì 18 gennaio 2022) Venerdì 21 gennai, alle ore 18, la scrittrice Giovanna Giordano, candidata al premio Nobel 2020 per la letteratura, sarà alla Feltrinelli di Palermo per presentare, con la giornalista Elvira Terranova il suo ultimo libro: “Il profumo della libertà”. Ci sono voluti anni – il suo ultimo libro, ‘Il mistero di Lithian’, è del 2004, per avere tra le mani un nuovo romanzo di Giovanna Giordano, un’autrice unica nel panorama letterario italiano. “Il profumo della libertà” segna il suo ritorno alla narrazione, e sarà tradotto in ebraico, greco, inglese, olandese, spagnolo, catalano e portoghese. Mondadori riproporrà tutte le sue opere. Con la storia dell’eroe gentile Antonio Grillo e del suo ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Venerdì 21 gennai, alle ore 18, la scrittrice, candidata al premio Nobel 2020 per la letteratura, saràdiper presentare, con la giornalista Elvira Terranova il suo ultimo libro: “Illibertà”. Ci sono voluti anni – il suo ultimo libro, ‘Il mistero di Lithian’, è del 2004, per avere tra le mani un nuovo romanzo di, un’autrice unica nel panorama letterario italiano. “Illibertà” segna il suo ritornonarrazione, e sarà tradotto in ebraico, greco, inglese, olandese, spagnolo, catalano e portoghese. Mondadori riproporrà tutte le sue opere. Con la storia dell’eroe gentile Antonio Grillo e del suo ...

