Terzo settore, al via il Master per formare i nuovi manager del Welfare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Partiranno a febbraio i colloqui di selezione per il Master di II Livello "Terzo settore, Innovazione Sociale e Governance dei Sistemi Locali di Welfare", appuntamento formativo al quale, tra i numerosi e importanti partner, partecipa l'Istituto Eurispes. Il Master, diretto dal Prof. Andrea Ciarini, è organizzato dal Dipartimento di Scienze sociali ed economiche della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell'Università Sapienza di Roma in collaborazione e con il supporto del Forum Nazionale del Terzo settore, dell'Aisdp, dell'Auser, della fio.PSD, della Fondazione CharleMagne, di Itinerari Paralleli, della Legacoopsociali, di Per formare.

