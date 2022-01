Electromod con Mario Biondi, anticipazioni puntata: oggi su Motor Trend protagonista una Mini Cooper (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa sera - lunedì 17 gennaio 2022 - Mario Biondi torna in pista sul canale Motor Trend con la terza puntata del suo nuovo show a tema Motoristico. Si tratta di “Electromod con Mario Biondi”, in cui il celebre blues man... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa sera - lunedì 17 gennaio 2022 -torna in pista sul canalecon la terzadel suo nuovo show a temaistico. Si tratta di “con”, in cui il celebre blues man...

Advertising

filosofomessina : RT @motortrendIT: Niko ha già preparato qualche bozza per il #restomod della 124. ?? L'obiettivo? Valorizzare la sua grinta con stile dandol… - filosofomessina : RT @motortrendIT: E anche questa volta per Niko e il suo team ci sarà da divertirsi ????? Partiamo con una rapida ispezione ?? #Electromod c… - filosofomessina : RT @motortrendIT: Una grande auto degli anni '60 è pronta per una nuova vita ???? La sfida è quasi impossibile, ma con alcune modifiche torne… - filosofomessina : RT @motortrendIT: Basta con le parole. È arrivato il momento di passare ai fatti ????? #Electromod con Mario Biondi torna domani sera con un… - filosofomessina : RT @motortrendIT: Niko riunisce gli ingegneri per lavorare al cuore pulsante della Mini. In officina cuore fa rima con motore ???? #Electr… -

Ultime Notizie dalla rete : Electromod con Mario Biondi, imitazione Tali e Quali/ L'incredibile 'voce' swing ne Gli Aristogatti ... al punto che proprio in questo inizio d'anno, lo possiamo vedere sul canale tematico Motor Trend, dove, dal 3 di gennaio, conduce lo show 'Electromod con Mario Biondi', un mix tra melodia dei rombi ...

Motor Trend, con Mario Biondi il motore elettrico è 'musica' Supercar ripescate dalla rottamazione e auto 'normali' alle quali dare una nuova vita in linea con il nuovo corso delle cose in tema di quattro ruote, sono le protagoniste di 'Electromod con Mario ...

Electromod con Mario Biondi, anticipazioni puntata: oggi su Motor Trend protagonista una Mini Cooper Today.it Mario Biondi, imitazione Tali e Quali/ L’incredibile ‘voce’ swing ne Gli Aristogatti Tra i big imitati durante la seconda puntata di 'Tali e Quali' (15 gennaio), ci sarà il re del soul italiano Mario Biondi.

electromod con mario biondi Dalla musica alla passione per le quattro ruote, il passo è breve, anche per Mario Biondi che arriva in TV con le sue auto da 'sogno', ma in versione elettrica. 'Electromod con M ...

... al punto che proprio in questo inizio d'anno, lo possiamo vedere sul canale tematico Motor Trend, dove, dal 3 di gennaio, conduce lo show 'Mario Biondi', un mix tra melodia dei rombi ...Supercar ripescate dalla rottamazione e auto 'normali' alle quali dare una nuova vita in lineail nuovo corso delle cose in tema di quattro ruote, sono le protagoniste di 'Mario ...Tra i big imitati durante la seconda puntata di 'Tali e Quali' (15 gennaio), ci sarà il re del soul italiano Mario Biondi.Dalla musica alla passione per le quattro ruote, il passo è breve, anche per Mario Biondi che arriva in TV con le sue auto da 'sogno', ma in versione elettrica. 'Electromod con M ...