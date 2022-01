Advertising

CarloStagnaro : E' tutta colpa del #gas? Sarà, ma negli #Usa un MWh di gas costa circa 12,7 dollari, in linea coi prezzi storici. I… - AmalaTV_ : Costa (sottosegretario salute) - Quando potrà tornare a crescere il numero degli spettatori negli stadi? A febbraio… - sportli26181512 : Costa: 'Negli stadi obiettivo 100% in primavera. E premiamo i vaccinati': Costa: 'Negli stadi obiettivo 100% in pri… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Costa: «Capienza stadi? Da febbraio premiare chi è vaccinato»: “Quando potrà tornare a crescere il… - sportface2016 : Le parole del sottosegretario al Ministero della Salute Andrea #Costa -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Negli

Sky Tg24

Il sottosegretario Andreaspettatori e stadi ? "Dal 6 febbraio capienza al 50%? L'obiettivo non può essere che quello di tornare in presenza al 100% in primavera - ha affermato Andrea- , ...Il sottosegretario alla Salute Andreaha parlato del possibile nuovo aumento della capienzastadi per febbraio, dopo la riduzione a 5 mila spettatori per le ultime due settimane di gennaio In seguito all'esplosione di contagi ...La pandemia continua a ostacolare qualsiasi aspetto della nostra vita e in merito allo sport ha costretto alla riduzione della capienza negli impianti per poter assistere agli eventi sportivi.Il sottosegretario alla Salute: "Alla ripresa del campionato dopo la sosta crescerà il numero degli spettatori, l'obiettivo è il 100%" ...