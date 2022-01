Bologna-Napoli, formazioni / Tornano Fabian, Zielinski e Mario Rui. In attacco Mertens e Lozano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra poco più di un’ora il Napoli scenderà in campo contro il Bologna. Il club ha ufficializzato l’undici scelto da Luciano Spalletti per il match di campionato. In porta scelta obbligata: gioca Alex Meret, visto l’infortunio di Ospina, In difesa torna Mario Rui sulla sinistra. A destra Di Lorenzo e, come coppia di centrali, Rrahmani e Juan Jesus. In mediana confermato Lobotka, mentre Demme riposa per fare spazio a Fabian Ruiz. Torna anche Zielinski. Davanti giocano Lozano e Mertens. Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. All. Spalletti L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra poco più di un’ora ilscenderà in campo contro il. Il club ha ufficializzato l’undici scelto da Luciano Spalletti per il match di campionato. In porta scelta obbligata: gioca Alex Meret, visto l’infortunio di Ospina, In difesa tornaRui sulla sinistra. A destra Di Lorenzo e, come coppia di centrali, Rrahmani e Juan Jesus. In mediana confermato Lobotka, mentre Demme riposa per fare spazio aRuiz. Torna anche. Davanti giocano: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus,Rui, Lobotka,, Elmas,. All. Spalletti L'articolo ilsta.

