Svolta storica a Taiwan: per la prima volta una coppia omosessuale ha adottato una bambina (Di domenica 16 gennaio 2022) Nell'isola del Mar della Cina una legge del 2019 ha permesso per la prima volta il matrimonio tra persone dello stesso sesso , diventando il primo Paese nel continente asiatico a sancire questo ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 16 gennaio 2022) Nell'isola del Mar della Cina una legge del 2019 ha permesso per lail matrimonio tra persone dello stesso sesso , diventando il primo Paese nel continente asiatico a sancire questo ...

Luce_news : Svolta storica a Taiwan: per la prima volta una coppia omosessuale ha adottato una bambina - BruceFake : @piergiullare La pandemia segna, di fatto, una svolta storica - cryptoepic_org : Occhio a Coinbase (la svolta storica delle Crypto) - CopagriLomb : RT @Copagri: Quote #latte: intervento del responsabile del comparto lattiero-caseario della #Copagri Roberto #Cavaliere a @TRMh24, 'la sent… - Copagri : Quote #latte: intervento del responsabile del comparto lattiero-caseario della #Copagri Roberto #Cavaliere a… -