Oroscopo di Paolo Fox oggi | Lunedì 17 Gennaio 2022

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’diFox per17Ariete Una parte di voi vorrebbe contrastare tutti i problemi del momento, un’altra parte vorrebbe ricevere subito un premio o una soddisfazione. Adesso non è il caso di affrettare i tempi. Questo è unevolutivo, più andiamo avanti verso la primavera e più ci saranno soddisfazioni anche se in questol’astrologo vi trova molto agitati. È anche vero che in famiglia le responsabilità aumentano e questo vale soprattutto per le persone che hanno qualche anno in più. Toro Vivete di trasformazioni. Anche se non tutti vogliono modificare la propria vita, questo periodo con Urano nel segno, vi porterà a trovare soluzioni diverse. Addirittura, c’è chi può e vuole cambiare casa, luogo dove vive, ...