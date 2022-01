‘Noi Di Centro’, nominati i vertici per la città di Benevento: Panella sarà presidente (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario provinciale di Noi di Centro, Carmine Agostinelli, e il presidente provinciale, Domenico Parisi, d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, hanno nominato i vertici del movimento per la città di Benevento. Gianfranco Ucci sarà segretario cittadino e Paola Panella presidente. “A loro il compito di organizzare e strutturare il partito nel capoluogo sannita”, hanno affermato Agostinelli e Parisi che infine hanno ringraziato “Ucci e Panella per la disponibilità”, augurando ad “entrambi buon lavoro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario provinciale di Noi di Centro, Carmine Agostinelli, e ilprovinciale, Domenico Parisi, d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, hanno nominato idel movimento per ladi. Gianfranco Uccisegretario cittadino e Paola. “A loro il compito di organizzare e strutturare il partito nel capoluogo sannita”, hanno affermato Agostinelli e Parisi che infine hanno ringraziato “Ucci eper la disponibilità”, augurando ad “entrambi buon lavoro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

