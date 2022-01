Everton | esonerato Benitez Anche Gattuso e Pirlo fra i possibili successori

(Di domenica 16 gennaio 2022) Salta un'altra panchina in Premier League . E' quella di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rafa, che nel nostro paese ha allenato sia l' Inter che il Napoli . Lo spagnolo è ...

Lo spagnolo è statodall', con il quale lo scorso 30 giugno aveva firmato un contratto triennale, prendendo il posto di Carlo Ancelotti . L'ex Liverpool paga una serie di risultati ...UFFICIALE:BENITEZ. IL COMUNICATO DEL CLUB Di seguito il comunicato del club che annuncia l'esonero di Benitez: ' L'può confermare l'esonero di Rafael Benitez dal ruolo di ...Ennesima sconfitta stagionale per l'Everton, che sta affrontando una delle stagioni più deludenti degli ultimi tempi. Oggi è arrivata la decisione definitiva.Milano, 16 gennaio 2022 - Salta un'altra panchina in Premier League. E' quella di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rafa Benitez, che nel nostro paese ha allenato sia l' Inter (dall'esta ...