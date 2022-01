Sci alpino, startlist superG Zauchensee 2022: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane (Di sabato 15 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio si disputerà il superG femminile di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo in terra austriaca, dove sabato si è disputato un superG. Seconda prova veloce in questa località prima di trasferirsi a Cortina d’Ampezzo. Sofia Goggia è caduta in occasione della discesa e dovrebbe presentarsi al cancelletto di partenza, anche se permane un filo di incertezza: la bergamasca sta bene, ma potrebbe anche optare per una rinuncia. L’azzurra, vincitrice di due superG in stagione, ha scelto il pettorale numero 5 e scenderà subito dopo la slovacca Petra Vlhova. La svizzera Lara Gut, vincitrice in discesa, ha optato per il pettorale numero 7. Ad aprire le danze sarà la canadese Marie-Michele Gagnon, seguita dalle ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio si disputerà ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di sci. Si preannuncia grande spettacolo in terra austriaca, dove sabato si è disputato un. Seconda prova veloce in questa località prima di trasferirsi a Cortina d’Ampezzo. Sofia Goggia è caduta in occasione della discesa e dovrebbe presentarsi al cancelletto di partenza, anche se permane un filo di incertezza: la bergamasca sta bene, ma potrebbe anche optare per una rinuncia. L’azzurra, vincitrice di duein stagione, ha scelto il pettorale numero 5 e scenderà subito dopo la slovacca Petra Vlhova. La svizzera Lara Gut, vincitrice in discesa, ha optato per il pettorale numero 7. Ad aprire le danze sarà la canadese Marie-Michele Gagnon, seguita dalle ...

