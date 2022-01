Perché Kabir Bedi dorme in salotto? Fuori dalla stanza, la reazione di Lulù – VIDEO (Di sabato 15 gennaio 2022) Da qualche giorno Kabir Bedi, l’attore celebre per il suo ruolo di Sandokan, ha lasciato l’India per volare dritto in Italia e varcare la porta rossa del GF Vip. Nessuno però si sarebbe aspettato che il popolare interprete, apprezzato per i suoi modi pacati, saggi ed eleganti, con una lunga carriera alle spalle, se ne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 15 gennaio 2022) Da qualche giorno, l’attore celebre per il suo ruolo di Sandokan, ha lasciato l’India per volare dritto in Italia e varcare la porta rossa del GF Vip. Nessuno però si sarebbe aspettato che il popolare interprete, apprezzato per i suoi modi pacati, saggi ed eleganti, con una lunga carriera alle spalle, se ne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

SilviaSiza56 : RT @blogtivvu: Perché Kabir Bedi dorme in salotto? Fuori dalla stanza, la reazione di Lulù – VIDEO #gfvip - AnnaFavero413 : RT @esau_ritaa: Domanda: ma perché la baronessa (75 anni), che doveva già essere squalificata, ha la stanza privata e Kabir (75 anni) deve… - monika88161994 : RT @thisissofi_: Spero che stiate salvando Kabir perché una persona così educata e saggia al GF non si vedeva da tempo. La dimostrazione ch… - CouchPotato7 : @Giochimale Sisi ho letto e perciò ho scritto che farebbe bene perché penso che semmai dovesse essere Kabir il pref… - AnnaFavero413 : RT @esau_ritaa: In un mondo in cui la lavapiatti dice “(Kabir) ha capito che deve dormire sul divano”, siate lulù che invita Kabir a tornar… -