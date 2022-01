Juventus | Allegri lo vuole subito | un giovane rientra dal prestito in anticipo?

(Di sabato 15 gennaio 2022) Laha un problema piuttosto enorme, il centrocampo; una soluzione può arrivare dal rientro di unmolto interessante. Getty ImagesLaha mostrato, da inizio stagione, di avere un problema piuttosto serio, il centrocampo; poca qualità, mancanza di personalità e un rendimento realizzativo che ha in Locatelli, con tre gol, il giocatore più prolifico. L’ex Sassuolo, però, non può bastare;ha bisogno di altro selottare fino alla fine per un posto nella prossima Champions League. I profili che la società bianconera sta cercando sono un regista in grado di dettare i ritmi e prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà, una mezzala forte fisicamente ma che riesca anche a trovare la via del gol con buona continuità. Il mercato può sicuramente aiutare ma, specie a ...

Il senso della Juve per il gol è migliorato nell'ultimo mese e mezzo, dopo l'ultima sconfitta in campionato con l'Atalanta. Il calendario ha offerto alla squadra dila possibilità di incontrare, uno dopo l'altro, gli ultimi della classe - Salernitana, Genoa, Venezia, Cagliari - e di esibirsi all'Olimpico contro Mourinho in una rimonta non banale che ...Calciomercato: "Dobbiamo arrivare alla fine con questi giocatori" Il reparto in cui i piemontesi potrebbero decidere di liberare qualcuno è senza dubbio il centrocampo dove Arthur ...Appuntamento con la 22a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...Sabato 15 gennaio 2022 per Massimiliano Allegri è un giorno speciale: 300 panchine con la Juventus. Un traguardo che lo colloca tra i ...