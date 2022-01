Venezia, oggi le visite mediche e primo allenamento per Nani (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Venezia chiude per un altro acquisto importante, oggi previste le visite mediche e il primo allenamento per Nani Il Venezia dopo Cuisance, chiude per un altro colpo importante. La società arancioneroverde avrebbe ormai chiuso per l’arrivo di Nani. Il portoghese svincolato dopo l’esperienza in MLS, oggi è atteso in città per le visite mediche e per il primo allenamento agli ordini di mister Zanetti. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilchiude per un altro acquisto importante,previste lee ilperIldopo Cuisance, chiude per un altro colpo importante. La società arancioneroverde avrebbe ormai chiuso per l’arrivo di. Il portoghese svincolato dopo l’esperienza in MLS,è atteso in città per lee per ilagli ordini di mister Zanetti. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

teatrolafenice : Ci ha lasciati oggi Luciana Boccardi, scrittrice, decana delle giornaliste della moda in Italia, storica collaborat… - tancredipalmeri : Nani ha trovato accordo col Venezia e si trova già in città dove oggi sosterrà le visite mediche. Viene da Orlando… - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT, vicinissimo #Nani: oggi giornata cruciale per chiudere la trattativa - TeresaChiara98 : RT @UNHCRItalia: Costretto alla fuga, Weldegabriel non ha mai perso la speranza che la sua vita sarebbe migliorata attraverso l'istruzione.… - YBah96 : RT @DiMarzio: .@VeneziaFC_IT, vicinissimo #Nani: oggi giornata cruciale per chiudere la trattativa -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia oggi Venezia, oggi le visite mediche e primo allenamento per Nani ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Venezia chiude per un altro acquisto importante, oggi previste le visite mediche e il primo allenamento per Nani Il Venezia dopo Cuisance, chiude per un altro colpo importante. La società ...

Benevento, Forte è giallorosso Presente già ieri sera sugli spalti del Vigorito per assistere a Benevento - Monza, da oggi Francesco Forte è ufficialmente un nuovo attaccante della squadra sannita. Il club ha infatti ...dal Venezia: ...

Meteo VENEZIA: oggi e domani sereno, Domenica 16 poco nuvoloso iL Meteo Covid in Fvg: 4.584 nuovi contagi e 12 decessi, salgono a 44 i ricoveri in terapia intensiva UDINE. In Friuli Venezia Giulia sono 4.584 i nuovi casi di positività al Covid registrati nel bollettino regionale di venerdì 14 gennaio, con 12 decessi. Salgono i ricoveri nelle terapie intensive (44 ...

Il Venezia cede il bomber della promozione in Serie A: Francesco Forte va al Benevento VENEZIA - Il Venezia cede con obbligo di riscatto il bomber della promozione in Serie A, Francesco Forte, al Benevento, in Serie B. La scorsa stagione Forte ha scritto una pagina importante ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilchiude per un altro acquisto importante,previste le visite mediche e il primo allenamento per Nani Ildopo Cuisance, chiude per un altro colpo importante. La società ...Presente già ieri sera sugli spalti del Vigorito per assistere a Benevento - Monza, daFrancesco Forte è ufficialmente un nuovo attaccante della squadra sannita. Il club ha infatti ...dal: ...UDINE. In Friuli Venezia Giulia sono 4.584 i nuovi casi di positività al Covid registrati nel bollettino regionale di venerdì 14 gennaio, con 12 decessi. Salgono i ricoveri nelle terapie intensive (44 ...VENEZIA - Il Venezia cede con obbligo di riscatto il bomber della promozione in Serie A, Francesco Forte, al Benevento, in Serie B. La scorsa stagione Forte ha scritto una pagina importante ...