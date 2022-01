Tragedia sul posto di lavoro. Cristian travolto e ucciso dal mezzo su cui stava lavorando (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un’incredibile Tragedia sul lavoro ha causato la morte di un uomo di 38 anni, Cristian Marchesini. Il lavoratore è morto praticamente sul colpo, mentre svolgeva il so dovere quotidiano, intorno alle or 10 del 14 gennaio. Qualcosa non è andato come dovuto e se n’è andato per sempre troppo presto, lasciando parenti, amici e colleghi nel dolore più profondo. Il 38enne era un noto meccanico nella sua zona, infatti forniva la sua manodopera all’azienda Volvo, localizzata nell’area di Tomacella, a Frosinone. Cristian Marchesini ha trovato la morte precisamente nel parcheggio che si trova nelle vicinanze del Carrefour della città laziale. Subito dopo il diffondersi della terribile notizia, in tanti hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia dell’operaio, che mai si sarebbe aspettato di perdere la vita così. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un’incredibilesulha causato la morte di un uomo di 38 anni,Marchesini. Il lavoratore è morto praticamente sul colpo, mentre svolgeva il so dovere quotidiano, intorno alle or 10 del 14 gennaio. Qualcosa non è andato come dovuto e se n’è andato per sempre troppo presto, lasciando parenti, amici e colleghi nel dolore più profondo. Il 38enne era un noto meccanico nella sua zona, infatti forniva la sua manodopera all’azienda Volvo, localizzata nell’area di Tomacella, a Frosinone.Marchesini ha trovato la morte precisamente nel parcheggio che si trova nelle vicinanze del Carrefour della città laziale. Subito dopo il diffondersi della terribile notizia, in tanti hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia dell’operaio, che mai si sarebbe aspettato di perdere la vita così. ...

Advertising

Ironmask11 : @HoaraBorselli @juancar80 No perché la pacca sul sedere è una tragedia. La ragazza non aveva il suoermegastograncax… - socialBGnews : Occhio a pattinare sul lago. Tragedia sfiorata a Monasterolo - enki1965 : @claudiomontar @AcciaioMario Non lo accetto questo è il vecchio antifascismo che non va mai via. E vedrai come sara… - anteprima24 : ** #Tragedia a #Benevento, #Donna ritrovata senza vita sul divano di casa ** - cintamtam : Sto ascoltando il podcast #ilDitoDiDio di @PabloTrincia sul disastro della Concordia. Un lavoro eccellente, empat… -