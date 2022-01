San Carlo, ecco come Manfredi si prende la scena per rilanciare il Teatro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chi è di scena al San Carlo? Tocca a Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli a cento giorni dalla sua elezione. Questa mattina, infatti, si è insediato il Consiglio di Indirizzo della Fondazione del Massimo napoletano. E Manfredi si è preso la scena da presidente. “Ha evidenziato – si legge in una nota diffusa da Palazzo San Giacomo – lo straordinario successo dell’ultima stagione del Massimo con rappresentazioni di valore artistico-culturale che hanno riscosso enormi successi, dando lustro a Napoli in Italia e nel mondo”. E, “con questa consapevolezza, senza penalizzare la progettualità artistica per il 2022, il Consiglio di Indirizzo ha manifestato la ferma volontà di avviare un nuovo confronto con i soci fondatori, le associazioni imprenditoriali e soggetti privati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chi è dial San? Tocca a Gaetano, il sindaco di Napoli a cento giorni dalla sua elezione. Questa mattina, infatti, si è insediato il Consiglio di Indirizzo della Fondazione del Massimo napoletano. Esi è preso lada presidente. “Ha evidenziato – si legge in una nota diffusa da Palazzo San Giacomo – lo straordinario successo dell’ultima stagione del Massimo con rappresentazioni di valore artistico-culturale che hanno riscosso enormi successi, dando lustro a Napoli in Italia e nel mondo”. E, “con questa consapevolezza, senza penalizzare la progettualità artistica per il 2022, il Consiglio di Indirizzo ha manifestato la ferma volontà di avviare un nuovo confronto con i soci fondatori, le associazioni imprenditoriali e soggetti privati ...

