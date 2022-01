La lettera di Manuel a Lulù prima di salutare il GF Vip: ad un passo dalla comunicazione ufficiale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo è ad un passo dall’uscita di scena del Grande Fratello Vip. Dopo quattro mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, il nuotatore sta per abbandonare il reality show e, proprio per questo motivo, ha scritto una bellissima lettera a Lulù Selassiè. Manuel verso l’importante comunicazione scrive una lettera a Lulù Manuel dovrebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 gennaio 2022)Bortuzzo è ad undall’uscita di scena del Grande Fratello Vip. Dopo quattro mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, il nuotatore sta per abbandonare il reality show e, proprio per questo motivo, ha scritto una bellissimaSelassiè.verso l’importantescrive unadovrebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Pao00048690 : RT @LuTheReader: Ogni singola frase della lettera di Manuel a Lulù è un colpo al cuore, un cazzotto nello stomaco, gioia immensa e dolore s… - BeansFrancesca : RT @_comedincanto: Certo che dubitare di Manuel, dopo quella lettera, perché è nervoso per la puntata, ci vuole il coraggio. #gfvip - nnastyxmir : RT @rainbow20202020: La lettera di Manuel a Lulù: Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non dimorano dei pensieri che… - Marti08831216 : RT @GIOVYB94: ma voi ci pensate che Manuel nella lettera ha scritto a Lulù “sei la vita che non riesco a vivere” perché io si, quei due si… - 99_fairy_ : RT @GIOVYB94: ma voi ci pensate che Manuel nella lettera ha scritto a Lulù “sei la vita che non riesco a vivere” perché io si, quei due si… -