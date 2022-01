Juventus | incrocio Pogba-Dybala | il francese in bianconero in caso di addio della Joya

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Calciomercato: nelin cuidovesse andare via, i bianconeri punterebbero forte suL’edizione odierna di Tuttosport torna a fare il nome di Paulper la Juve. L’, questa volta, potrebbe arrivare con Paulo, nelin cui l’argentino non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Su di lui ci sono Inter, Barcellona e Tottenham. Con gli eventuali soldi risparmiati da, ecco che lapotrebbe studiare una strategia per riportare a Torino il centrocampista del Manchester United, oppure per potenziare l’offerta per Dusan Vlahovic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene ...

...è subito entrato in clima partita nei primi minuti della Supercoppa italiana tra Inter e. ... Unche ha visto il centrocampista nerazzurro cadere e protestare. L'arbitro Doveri ha ...Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi ©LaPresseUn motivo in più per seguire con grande interesse l'sul campo tra Inter e. I bianconeri si presentano alla sfida con un'emergenza in ...Ascolta la versione audio dell'articolo Pogba Juve: l’addio di Dybala riporta a Torino il francese? Tutti i dettagli legati al futuro del centrocampista L’edizione odierna di Tuttosport torna a fare i ...UDINE. «Conosco molto bene l'ambiente e so che alla Juve, persa una partita, si volta subito pagina per vincere quella successiva, anche se non escludo sorprese a Torino». È con questa considerazione ...