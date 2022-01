Fuori sia da "Amici" che da "Sanremo": adesso parla Arisa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arisa, ospite sabato 15 gennaio, commenta a Verissimo l’esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler... Leggi su today (Di venerdì 14 gennaio 2022), ospite sabato 15 gennaio, commenta a Verissimo l’esclusione dalla prossima edizione del Festival di2022: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler...

Advertising

alessiobalbi : Quando il sito di @repubblica fece 10 anni, Vittorio @zambafeed tirò fuori dai suoi archivi questo audio di… - runnervx17 : Una delle persone con cui mi sono trovato meglio, sia in campo che fuori ai tempi dei dark, contento di rigiocare i… - lauramalf1 : @Stefano54655309 Adoro l'Australia non perché ci sono stata ma mi da un senso di genuinità, giustizia e onestà.Non… - luiluisa70 : @Emanuel25891560 ??poi ci sono quelle volte che è sia fuori che dentro ?? - opsserena : RT @hangoverr_: è facile parlare dal di fuori se non si vivono in prima persona, il ghosting è una violenza psicologica che ti fa entrare i… -