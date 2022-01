Dramma in un appartamento: madre e figlia trovate senza vita (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel pomeriggio di ieri una madre 80enne e la figlia di 51 anni sono state trovate morte all’interno dell’appartamento dove vivevano a Chioggia (Venezia). Dramma a Chioggia (Venezia), dove una donna di 80 anni e la figlia 51enne sono state trovate senza vita all’interno della loro abitazione. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel pomeriggio di ieri una80enne e ladi 51 anni sono statemorte all’interno dell’dove vivevano a Chioggia (Venezia).a Chioggia (Venezia), dove una donna di 80 anni e la51enne sono stateall’interno della loro abitazione. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

infoitinterno : Madre e figlia trovate morte in appartamento, dramma a Chioggia - veneziana4 : Dramma della solitudine, madre e figlia trovate morte in appartamento - giuslillo : @stefanoschen @nytimes N.Y., Manhattan,a dicembre l'affitto medio di un appartamento ha raggiunto la cifra di 3.400… - gual89 : Nell'appartamento. Umori e rumori si confondono in un dramma di famiglia che si snoda teso, opprimente e claustrofo… -