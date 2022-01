Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | il matrimonio è in crisi?

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sulla rivista Chiconfida che per il 2022 si regala un po’ di leggerezza ma il settimanale Diva e Donna parla dicon. Bellissimasulla copertina di Chi, posa tra la neve e racconta la sua svolta. Ha voglia di sorprendersi, di ritrovare spazio e tempo per se stessa,

Advertising

coldrain1210 : @xswagway Cattelan è geniale, spero davvero lo scelgano, io vedrei bene anche Michelle Hunziker, che è bravissima e… - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker e Trussardi, `matrimonio in crisi`. La bomba: `Da fine novembre...` - - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, `la favola traballa`. Voci esplosive sulla crisi: `Pare che...` – Libero Quot… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Tomaso la favola traballa Voci esplosive: in crisi. Pare che... - #Michelle #Hunziker #Tomaso… - diegovskij : Sono Enza Sampò, Lilli Lembo, Elsa Martinelli, Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi, Gabriella Carlucci, Rosita Celen… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Gira voce che trae Tomaso Trussardi ci sia aria di crisi. A lanciare la bomba è il settimanale 'Diva e donna' che scrive: 'Traballa la loro favola d'amore. I due vivrebbero in due case diverse da ...rimprovera la figlia Aurora, ecco perché: cosa è successo tra la conduttrice e la figlia avuta con Ramazzotti.e Aurora hanno sempre avuto un bellissimo legame , tanto che ...A lanciare la notizia è il settimanale “Diva e Donna”: la conduttrice ha passato qualche giorno di relax a San Cassiano con Serena Autieri e le figlie. Ma nessuna traccia del marito, nemmeno sui suoi ...Gira voce che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci sia aria di crisi. A lanciare la bomba è il settimanale “Diva e donna” che scrive: “Traballa la loro favola d’amore. I due vivrebbero in due c ...