Covid | i dati degli ospedali pediatrici | il 76% dei minori ricoverati non è vaccinato

Advertising

borghi_claudio : Io non ho parole. La pandemia dei dati falsi. Non ne ha azzeccato uno, Draghi è scivolato sui numeri - NicolaPorro : ?? 'I dati sui #decessi #Covid sono falsati'. La rivelazione di #Bassetti fa discutere: 'Il paziente entra in ospeda… - myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - bb91687509 : RT @radiopopmilano: L'idea di nascondere i dati quotidiani dei contagi da COVID è con ogni evidenza del tutto indecente: un’opinione pubbli… - StefaniaSiben : Ma scusate, se c’è qualcuno che non sa gestirsi l’ansia, perché io devo rinunciare a conoscere i dati giornalieri r… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

Sky Sport

: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINOE GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Difficoltà nel reperimento del farmaco approfondimento Coronavirus in ...Ema: "Non possiamo continuare con dosi di richiamo" "Non abbiamo ancora visto isulla quarta dose" di vaccino anti -. "Siamo abbastanza preoccupati per una strategia che preveda ...In Israele è già in corso la campagna di somministrazione delle quarta dose di vaccino anti-Covid, la Danimarca si appresta a iniziarla così come Stati Uniti, Cile e Brasile. Non tutti però sono convi ...Probabilmente l’Umbria ha toccato il picco dei contagi, che negli ultimi giorni sembra aver rallentato la crescita elevata delle settimane passate Aggiornamento del 13 gennaio dei dati forniti dalla ...