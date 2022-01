Ravenna | giocatrice volley in campo con mascherina FFP2 | “Nessun fastidio nella respirazione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Sapete cosa rende difficile il respiro? Il Covid. Sono stata bene e non ho avuto problemi di. Bisogna smetterla di fare ‘casino’ e ‘mascherarsi’. Mantenere le distanze dagli altri e lavarsi le mani. Questo non è uno scherzo, è una pandemia”. Taylor Fricano,didell’Olimpia, ha scelto di giocare l’ultimo match indossando sul viso la. Una scelta criticata da molti, ma difesa dalla pallavolista americana che ha spiegato come non abbia comportato alcun problema di tipo respiratorio in un’attività agonistica. Intanto, proprio per via del Covid, rinviata la prossima partita: ci sono quattro positive nel gruppo squadra. SportFace.