Pedicure | il trattamento estetico da fare a casa per piedi sempre in ordine

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laè undi bellezza che si può effettuare sia dall’estetista sia a. L’obiettivo? Regalarsi una coccola e, soprattutto durante la stagione fredda, prendersi cura deiin inverno, che a causa delle basse temperature e della ridotta traspirazione dovuta alle calze e alle scarpe possono disidratarsi, risultando così secchi e con talloni screpolati. Detto questo non resta che scoprire tutto sullae come farla a. Tutti i benefici delIlha numerosi benefici, che vanno ben oltre il semplice sfoggiarepuliti, perfetti e in. Previene le infezioni: se non trattata regolarmente, la pelle secca deiè più soggetta a infezioni a ...