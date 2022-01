Massimo Cacciari fa la terza dose a sorpresa | Le leggi si rispettano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cacciari

VENEZIA - 'Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d'accordo, ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle'. Parole di, il filosofo che non ha mai nascosto le sue critiche verso la politica dell'Italia per far fronte alla pandemia, ieri è andato a vaccinarsi. In fila, come tanti altri veneziani, per ...VENEZIA - 'Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d'accordo, ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle'. Parole di, il filosofo che non ha mai nascosto le sue critiche verso la politica dell'Italia per far fronte alla pandemia, ieri è andato a vaccinarsi. In fila, come tanti altri veneziani, per ...Massimo Cacciari ha annunciato di aver fatto la terza dose del vaccino contro il Covid e invita gli altri a fare altrettanto, nonostante le dure prese di posizione contro le politiche del Governo. I f ...Peraltro Cacciari aveva disertato la manifestazione di sabato a Torino, organizzata contro il decreto per l’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni. Cacciari, negli ultimi mesi, è stato tra i protago ...