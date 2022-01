Italiano su Napoli-Fiorentina | «Piatek sarà convocato | si allena forte Col Torino partita storta | vogliamo riscattarci»

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’tore dellaVincenzoè intervenuto in conferenza stampa per presentare ladi domani contro il, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Viola viene da un pesante 4-0 subito in casa del. Una bruttissima, una nota stonata rispetto alla buona sinfonia suonata finora dai ragazzi di. Colnon siamo stati noi, è stata una. Siamo stati fuori dal match dal primo all’ultimo minuto, completamente nulli dal punto di vista qualitativo. La responsabilità è mia. Già domani c’è unache ci dà l’opportunità persubito. La Coppa Italia è una competizione ufficiale, ...

La Fiorentina sfiderà il Napoli domani al Maradona alle ore 18:00. La gara sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. C'è attesa per il debutto degli azzurri nella competizione, ma la Viola ...
Vincenzo Italiano parla alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Penso che i ragazzi siano consapevoli della brutta figura ..."