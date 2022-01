Inter-Juventus, Mentana polemico: “Se finisse ai rigori, ne tireremmo uno ogni tre” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Enrico Mentana ha commentato con amara ironia Inter-Juventus, tramite il suo account Facebook. Il giornalista italiano, volto di ‘La7’ da diversi anni e notoriamente di fede nerazzurra, ha polemizzato con la conduzione arbitrale della Supercoppa Italiana 2021. Riferendosi agli episodi con Nicolò Barella, Edin Dzeko e Alessandro Bastoni protagonisti, Mentana ha contestato le decisioni del direttore di gara; soltanto un rigore per i meneghini durante il primo tempo, rispetto ai tre velatamente richiesti dal giornalista. “Speriamo non finisca ai rigori, se no ce ne fa tirare uno ogni tre“. Questo l’augurio ironico di Mentana, beffardo per quanto concerne l’evoluzione del derby d’Italia che vale il primo titolo stagionale per le due compagini italiane. Nel caso specifico ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Enricoha commentato con amara ironia, tramite il suo account Facebook. Il giornalista italiano, volto di ‘La7’ da diversi anni e notoriamente di fede nerazzurra, ha polemizzato con la conduzione arbitrale della Supercoppa Italiana 2021. Riferendosi agli episodi con Nicolò Barella, Edin Dzeko e Alessandro Bastoni protagonisti,ha contestato le decisioni del direttore di gara; soltanto un rigore per i meneghini durante il primo tempo, rispetto ai tre velatamente richiesti dal giornalista. “Speriamo non finisca ai, se no ce ne fa tirare unotre“. Questo l’augurio ironico di, beffardo per quanto concerne l’evoluzione del derby d’Italia che vale il primo titolo stagionale per le due compagini italiane. Nel caso specifico ...

