GF Vip, Federica Calemme confessa: «Non sono presissima da Gianmaria, ma bacia bene» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Che la casa del Grande Fratello sia in grado di far scoppiare l'amore non è una novità. La convivenza forzata per 24 ore su 24 ore è un acceleratore di emozioni, come spesso sottolineano i concorrenti. E a questa capacità da cupido del loft di Cinecittà non sono sfuggiti nemmeno Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Tra loro è subito scattata la passione con baci bollenti che hanno fatto discutere sia all'interno della casa, ma anche fuori. Ma adesso sembra essere calato il gelo. L'ex professoressa dell'Eredità, negli ultimi giorni si era legata molto all'imprenditore napoletano. Ma il loro flirt, oltre ad aver fatto discutere molto, soprattutto per l'atteggiamento di Gianmaria, sembra essere già agli sgoccioli. L'imprenditore era entrato nella casa da fidanzato, ma fin da subito a cercato di ...

