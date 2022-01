Scuola, Bianchi tiene il punto: «Nessuna chiusura: ma la Dad non è il demonio». Torna l’ipotesi dei vaccini negli istituti (Di martedì 11 gennaio 2022) Scuola in presenza, e Nessuna chiusura. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi conferma la linea già ribadita ieri 10 gennaio dal premier Mario Draghi, nonostante le pressioni mai davvero calate da parte dei governatori e di diversi dirigenti scolastici, che vorrebbero il ricorso dalla Didattica a distanza in questa fase di ripresa dei contagi di Coronavirus. «Abbiamo fatto una scelta di unità del Paese che è il principio per cui la Scuola deve essere l’ultima a chiudere. Abbiamo avuto il massimo dei contagi con la Scuola chiusa e avere la Scuola chiusa con i ragazzi che hanno altri contatti non sarebbe spiegabile», ha detto nel corso di un’intervista oggi, 11 gennaio, al Forum de La Stampa. «Finora non è stato perso un giorno di Scuola, ma se ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022)in presenza, e. Il ministro dell’Istruzione Patrizioconferma la linea già ribadita ieri 10 gennaio dal premier Mario Draghi, nonostante le pressioni mai davvero calate da parte dei governatori e di diversi dirigenti scolastici, che vorrebbero il ricorso dalla Didattica a distanza in questa fase di ripresa dei contagi di Coronavirus. «Abbiamo fatto una scelta di unità del Paese che è il principio per cui ladeve essere l’ultima a chiudere. Abbiamo avuto il massimo dei contagi con lachiusa e avere lachiusa con i ragazzi che hanno altri contatti non sarebbe spiegabile», ha detto nel corso di un’intervista oggi, 11 gennaio, al Forum de La Stampa. «Finora non è stato perso un giorno di, ma se ...

