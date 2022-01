Miriana Trevisan, reazione choc al GF Vip: quello che ha fatto nella notte lascia il pubblico basito (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non si placa la tensione nella casa del Gf Vip 2021, e le due fazioni, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil da una parte, Miriana Trevisan, le Princess, e Nathaly Caldonazzo, dall’altra, continuano a non amarsi. Se la situazione sembrerebbe essere un po’ migliorata rispetto a qualche giorno fa, le voci nella casa continuano a circolare e le telecamere del reality show di casa Canale 5 hanno immortalato proprio la cantante e Soleil parlottare di nuovo di Miriana Trevisan. Facendo riferimento a Biagio D’Anelli l’ex moglie di Pippo Baudo si è rivolta così alla sua interlocutrice: “Adesso che non c’è più Biagio lei è…”, e Soleil ha replicato: “Adesso la vedi che si sta avvicinando a Barù, è dall’inizio che è così”. Quindi Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Ah ecco… è un numero. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non si placa la tensionecasa del Gf Vip 2021, e le due fazioni, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil da una parte,, le Princess, e Nathaly Caldonazzo, dall’altra, continuano a non amarsi. Se la situazione sembrerebbe essere un po’ migliorata rispetto a qualche giorno fa, le vocicasa continuano a circolare e le telecamere del reality show di casa Canale 5 hanno immortalato proprio la cantante e Soleil parlottare di nuovo di. Facendo riferimento a Biagio D’Anelli l’ex moglie di Pippo Baudo si è rivolta così alla sua interlocutrice: “Adesso che non c’è più Biagio lei è…”, e Soleil ha replicato: “Adesso la vedi che si sta avvicinando a Barù, è dall’inizio che è così”. Quindi Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Ah ecco… è un numero. ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, dopo le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan, interviene l'ex di lei, Vito Fusco - sofia3visan : RT @star46843: SCUSATE MA A ME DI MIRIANA TREVISAN E NATHALY CALDONAZZO INTERESSA MOLTO. #gfvip - SoleileNicola : RT @turututiti: Il modo in cui Raffaella già 3 mesi fa aveva descritto alla perfezione MIRIANA Trevisan #teamsoleil #gfvip - drogataditv : RT @sadic0stears: E quando Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan nomineranno Katia Ricciarelli a suon di 'largo ai giovani' then what #gfv… - Lorenzo83497205 : RT @FRANCESCOASROM7: Il Trattamento Che State Riservando Alla Nostra Sole Caro Grande Fratello È Scandaloso Non Ve L’ha Meritate Vi Meritat… -