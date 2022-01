Djokovic ha falsificato il tampone per giocare gli Australian Open senza vaccinarsi? (Di martedì 11 gennaio 2022) In attesa che il governo Australiano decida se espellere Djokovic o permettergli di provare a vincere il suo decimo Australian Open, la stampa internazionale si getta a capofitto nella ricostruzione di tutti gli inciampi e le bugie che il numero uno del tennis mondiale sta accumulando in questa incredibile saga giudiziaria e sportiva. C’è un “giallo” riguardo al tampone positivo che il serbo avrebbe presentato per ottenere la ormai famigerata esenzione. Il dubbio è che il documento sia stato falsificato in qualche modo. Il collaboratore del New York Times Ben Rothenberg – una delle grandi firme del giornalismo tennistico mondiale – ha pubblicato una serie di tweet in cui ha evidenziato che il codice Qr collegato al test Covid di Djokovic del 16 dicembre pubblicato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) In attesa che il governoo decida se espellereo permettergli di provare a vincere il suo decimo, la stampa internazionale si getta a capofitto nella ricostruzione di tutti gli inciampi e le bugie che il numero uno del tennis mondiale sta accumulando in questa incredibile saga giudiziaria e sportiva. C’è un “giallo” riguardo alpositivo che il serbo avrebbe presentato per ottenere la ormai famigerata esenzione. Il dubbio è che il documento sia statoin qualche modo. Il collaboratore del New York Times Ben Rothenberg – una delle grandi firme del giornalismo tennistico mondiale – ha pubblicato una serie di tweet in cui ha evidenziato che il codice Qr collegato al test Covid didel 16 dicembre pubblicato ...

