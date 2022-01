(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Seconda vittoria di fila, ma il tecnico del Cagliariha già in mente la Roma: "Sono contento - ha spiegato - abbiamo schiacciato una squadra forte come il Bologna: si poteva fare gol prima. ...

Advertising

ER_Notizie : Calcio:Mazzarri, bella prova,stimo Mihajlovic ma non siamo furbi - Fprime86 : RT @tuttosport: #CagliariBologna 2-1: #Pereiro nel recupero fa esplodere #Mazzarri ?? - Fprime86 : RT @CorSport: #CagliariBologna 2-1: #Mazzarri vince ancora, ribaltato #Mihajlovic ?? - sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri: 'Eravamo contati, però comincio a vedere la mia squadra' - Luxgraph : Cagliari, Mazzarri: 'Vittoria meritata: i ragazzi hanno dato l'anima' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mazzarri

Pereiro fa esplodere la Unipol Domus Avvio di ripresa da incubo per la squadra dicol Bologna che passa in vantaggio con una punizione di Orsolini dal limite. Il numero 7 emiliano col ...Secondo successo di fila per la squadra di, che ora vede più da vicino la salvezza ... l'attaccante emiliano, che il Siviglia sta provando in ogni modo a portare in Spagna, s'inventa un...Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna alla Sardegna Arena. "Siamo contati, i ragazzi che ho a disposizione hanno dato l'anima contro una squ ...Il Cagliari vince ancora, dimostrando di aver cominciato il 2022 davvero alla grande. La sfida della Unipol Domus contro il Bologna, match di chiusura della 21esima giornata, finisce 2-1 per i rossobl ...