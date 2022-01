Avellino, tre detenuti evadono dal carcere. Due ancora in fuga (Foto) (Di martedì 11 gennaio 2022) Avellino, tre detenuti evadono dal carcere. Uno è stato raggiunto e arrestato, gli altri due ancora in fuga Nelle prime ore della scorsa notte, sono evasi dal carcere di Bellizzi, ad Avellino, tre detenuti. Due sono dell’Est Europa e il terzo marocchino. La fuga sarebbe avvenuta nel più classico dei modi, attraverso un foro realizzato su una parete della cella e calandosi all’esterno tramite le lenzuola annodate. Subito dopo l’evasione è scattato l’allarme e le forze dell’ordine, insieme alla Polizia Penitenziaria, hanno attivato posti di blocco, mettendosi sulle tracce degli evasi. Subito il marocchino è stato fermato e arrestato, mentre gli altri due sono ancora a piede libero. Il presidente del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022), tredal. Uno è stato raggiunto e arrestato, gli altri dueinNelle prime ore della scorsa notte, sono evasi daldi Bellizzi, ad, tre. Due sono dell’Est Europa e il terzo marocchino. Lasarebbe avvenuta nel più classico dei modi, attraverso un foro realizzato su una parete della cella e calandosi all’esterno tramite le lenzuola annodate. Subito dopo l’evasione è scattato l’allarme e le forze dell’ordine, insieme alla Polizia Penitenziaria, hanno attivato posti di blocco, mettendosi sulle tracce degli evasi. Subito il marocchino è stato fermato e arrestato, mentre gli altri due sonoa piede libero. Il presidente del ...

