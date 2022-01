A Giffoni Sei?Casali le mamme contro la riapertura (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis Niente scuola domani mattina per i bambini ed i ragazzi di Giffoni Sei Casali e frazioni. La decisione è stata presa dai genitori, che contrari alla sentenza emessa nella giornata di ieri, che ha di fatto annullato l’ordinanza del Governatore De Luca, hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola. Altissima l’adesione al punto tale che nel plesso delle medie stamattina non dovrebbe presentarsi nessuno studente, mentre dovrebbero rimanere senza alunni anche i plessi della scuola materna e primaria di Prepezzano e Capitignano. Le mamme rivolgono un appello al primo cittadino chiedendo di emanare un’ordinanza sindacale che possa stabilire la chiusura delle scuole fino alla fine del mese, proprio come ha fatto il sindaco di Giffoni Valle Piana. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis Niente scuola domani mattina per i bambini ed i ragazzi diSei Casali e frazioni. La decisione è stata presa dai genitori, che contrari alla sentenza emessa nella giornata di ieri, che ha di fatto annullato l’ordinanza del Governatore De Luca, hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola. Altissima l’adesione al punto tale che nel plesso delle medie stamattina non dovrebbe presentarsi nessuno studente, mentre dovrebbero rimanere senza alunni anche i plessi della scuola materna e primaria di Prepezzano e Capitignano. Lerivolgono un appello al primo cittadino chiedendo di emanare un’ordinanza sindacale che possa stabilire la chiusura delle scuole fino alla fine del mese, proprio come ha fatto il sindaco diValle Piana. Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni SeiCasali Covid - 19, nuovi contagi in undici comuni: il report Aumentano ancora i casi positivi al Covid - 19 nel salernitano . Altri 136 sono stati rilevati a San Cipriano Picentino , 102 in totale a Sassano , 25 a Bracigliano , 20 a Giffoni Sei Casali, 20 ad Agropoli , 6 ad Amalfi , 3 a Castiglione dei Genovesi, 3 a Positano , 17 a Teggiano (registrati tra il 4 e il 10 gennaio), 18 a Vietri sul Mare , 104 a Pagani in età ...

Il Covid corre nel Salernitano, chiuse le scuole superiori anche a Scafati Ancora 35 nuovi casi a Siano, 13 a Giffoni Sei Casali,, 24 a Contursi Terme. Anche a San Valentino Torio si registra 'un aumento vertiginoso dei contagi da covid 19', scrive il sindaco Michele ...

A Giffoni Sei Casali le mamme contro la riapertura Cronache Salerno Contagi Covid - 19 nel salernitano: i bollettini in diversi comuni Altri 11 sono stati rilevati a Giffoni Sei Casali, 17 a Siano, 12 a Serre, 16 a Campagna, 22 a Positano, 53 totali ad Ogliastro Cilento, 30 totali a Sanza, 226 totali a Sala Consilina. Intanto, sono ...

Promozione Gir. E, primato per il Centro Storico Salerno È il Centro Storico Salerno la regina d’inverno del girone E del campionato di Promozione. Con 35 punti, frutto di un cammino da undici vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, i granata sono saldam ...

