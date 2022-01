Morte Mauro Pamiro, nessuna archiviazione per il caso. Verifiche anche sulla moglie, unica indagata (Di martedì 11 gennaio 2022) L’indagine sulla Morte del professore di informatica Mauro Pamiro, 44 anni, trovato morto la mattina del 29 giugno del 2020, non è stata archiviata. Ora verranno eseguite nuove Verifiche sul caso, come disposto dal gip del tribunale di Cremona, Giulia Masci, che ha dato alla Procura sei mesi di tempo per approfondire la posizione della moglie Debora Stella, unica indagata con l’ipotesi di accusa di omicidio. I genitori del professore, Franco e Marisa, non hanno mai creduto alla tesi del suicidio. Da una telecamera risulta che l’uomo era uscito alle 2 di notte per andare verso il cantiere non molto distante da casa. Per la procura, Pamiro «si arrampicò sul tetto della palazzina in costruzione, prese la rincorsa e si ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) L’indaginedel professore di informatica, 44 anni, trovato morto la mattina del 29 giugno del 2020, non è stata archiviata. Ora verranno eseguite nuovesul, come disposto dal gip del tribunale di Cremona, Giulia Masci, che ha dato alla Procura sei mesi di tempo per approfondire la posizione dellaDebora Stella,con l’ipotesi di accusa di omicidio. I genitori del professore, Franco e Marisa, non hanno mai creduto alla tesi del suicidio. Da una telecamera risulta che l’uomo era uscito alle 2 di notte per andare verso il cantiere non molto distante da casa. Per la procura,«si arrampicò sul tetto della palazzina in costruzione, prese la rincorsa e si ...

Radio3tweet : Conoscere il mondo attraverso le parole che lo definiscono. Per tutta la vita Tullio De Mauro ha studiato il lingua… - momperiglia : RT @Open_gol: I genitori dell'uomo, Franco e Marisa, non hanno mai creduto alla tesi del suicidio - Open_gol : I genitori dell'uomo, Franco e Marisa, non hanno mai creduto alla tesi del suicidio - ladyramnusia : @ercambogia @SADIComic Dissero quelli che strumentalizzarono la morte di Mauro da Mantova per portare avanti la lor… - rep_milano : Morte del prof Mauro Pamiro a Crema, il gip riapre il caso: 'Indagini sulla moglie Debora Stella' -