Draghi su scuola, Omicron, politica, no vax e sostegni: la conferenza stampa in 5 punti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il premier Mario Draghi ci ha messo la faccia. E nel giorno delle nuove restrizioni per chi non è vaccinato e della riapertura delle scuole, ha spiegato in una conferenza stampa le misure del decreto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il premier Marioci ha messo la faccia. E nel giorno delle nuove restrizioni per chi non è vaccinato e della riapertura delle scuole, ha spiegato in unale misure del decreto ...

Advertising

CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - raffaellapaita : “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa ch… - NicolaPorro : ??La strategia del terrore passa anche dalla #scuola...?? - attilasarti : RT @drewviola: Draghi: a differenza del precedente Governo per noi la scuola aperta è una priorità. Grazie @matteorenzi - mimmop61 : Draghi: "La scuola va protetta, non chiusa. La Dad crea disuguaglianze" -