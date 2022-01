Covid Gb oggi | 142 224 contagi e 77 morti in un giorno

(Di lunedì 10 gennaio 2022)in Gran Bretagna, 142.224e 77nelle ultime 24 ore. I dati della Sanità britannica riferiscono di 1.330 decessi negli ultimi sette giorni, con una crescita del 49,9% rispetto alla settimana precedente. Nello stesso periodo i, ben 1.201.563, sono scesi dell’1%. Salgono anche i pazienti ricoverati: 15.890 in sette giorni, con un aumento del 43.3%. Per quanto riguarda le vaccinazioni, nove residenti nel Regno Unito su dieci hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, l’83% ha avuto anche la seconda dose e il 62% la terza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Da, lunedì 10 gennaio 2022, entrano in vigore le nuove misure per arginare i contagi da- 19 in Italia. Dall'obbligo di Super Green pass sui mezzi, pubblici e locali, alla mascherina FFP2, gli ......gli sforzi die delle prossime settimane e mesi', ha detto il premier in merito alla questione scuola all'interno della conferenza stampa sulle misure varate la scorsa settimana contro il. ...Mascotte e testimonial d’eccezione la piccola Noemi, 10 anni, clown dottore Luna: "Tutti insieme possiamo sconfiggere il covid. Vacciniamoci!". In prima linea l'associazione "Il Cuore Foggia" ...Proprio su questa tema scoppia la polemica: “Mentre De Luca e il governo Draghi litigano, a pagare il conto sono gli studenti, le famiglie e gli operatori della scuola. In Campania i cittadini scontan ...