Assurdo di Anastasio | il nuovo singolo tra amore e dolore

Sarà disponibile in radio da venerdì 14 gennaio Assurdo di Anastasio, il nuovo singolo del rapper e cantautore napoletano che torna sulla scena musicale dopo due anni di silenzio. Assurdo di Anastasio è un brano inedito, manifesto e fotografia che racconta chi è Marco Anastasio oggi. Dopo due anni di pausa, il 2022 sarà anche quello che porterà Anastasio nuovamente sul palco, per esibirsi nei club in recupero delle date inizialmente previste lo scorso anno e poi rimandate a causa della pandemia. Per accompagnare i fan verso i nuovi live, Anastasio regala loro un nuovo pezzo inedito. Ed ecco che arriva Assurdo. Assurdo è una corsa di 3 minuti tra rap e pop in cui condensa ...

