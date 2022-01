Tutto facile per il Milan a Venezia: Ibrahimovic e Theo Hernandez decidono il match (Di domenica 9 gennaio 2022) Trasferta facile per il Milan a Venezia. I rossoneri hanno portato a casa una splendida vittoria e tre punti importanti nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Con la capienza allo stadio ancora al 50% per questa giornata di Serie A, i tifosi del Venezia hanno vissuto una delusione al Penzo, vedendo la propria squadra in svantaggio già solo dopo 2? di gioco: è stato Ibrahimovic a sbloccare subito il match. Al rientro in campo dopo la pausa, è stato poi Theo Hernandez a chiudere definitivamente i giochi, prima con una rete al 48? e successivamente con un gol su calcio di rigore, a seguito dell’espulsione di Svoboda, per fallo di mano, al 59?. Il Milan si prende per qualche ora la vetta della classifica, in attesa ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 gennaio 2022) Trasfertaper il. I rossoneri hanno portato a casa una splendida vittoria e tre punti importanti nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Con la capienza allo stadio ancora al 50% per questa giornata di Serie A, i tifosi delhanno vissuto una delusione al Penzo, vedendo la propria squadra in svantaggio già solo dopo 2? di gioco: è statoa sbloccare subito il. Al rientro in campo dopo la pausa, è stato poia chiudere definitivamente i giochi, prima con una rete al 48? e successivamente con un gol su calcio di rigore, a seguito dell’espulsione di Svoboda, per fallo di mano, al 59?. Ilsi prende per qualche ora la vetta della classifica, in attesa ...

Advertising

FabrizioRomano : @JVCKSMOL grazie! Non devo né voglio umiliare niente e nessuno, semplicemente Botman per gennaio non è mai stata un… - _MoonRiverGirl : Con tutto il rispetto e senza voler offendere nessuno vorrei dire che questa coreo x serena è “facile” quanto girl… - manico_91 : RT @Dulafive: Complimenti per aver vinto 0-3 su un campo 'Piccolo dove tutto sembra più piccolo e non è facile', poi se ci date gli appunti… - pIanetlauren : È facile dire che i soldi non sono tutto quando ne hai a palate. Noi persone normali i soldi non li vediamo quasi m… - pIanetlauren : È facile dire dall'alto dei suoi milioni di dollari 'le cose materiali non servono'. Certo, vivi in una villa con p… -