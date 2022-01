TOLO TOLO: SU CANALE 5 LA LEZIONE DI CHECCO ZALONE A POPULISTI, RAZZISTI E NON SOLO (Di domenica 9 gennaio 2022) Domenica 9 Gennaio, in prima serata, CANALE 5 regala ai telespettatori la prima tv di TOLO TOLO diretto e interpretato da CHECCO ZALONE, il film campione d’incassi prodotto da Taoduefilm e distribuito da Medusa.Dopo la poco brillante idea di aprire un ristorante sushi in un piccolo centro della Puglia, CHECCO scappa via dall’Italia a causa dei debiti contratti con lo Stato e con i familiari. Trova così lavoro in Africa ma la delicata situazione politica del continente lo costringe presto alla fuga. Non voluto da nessuno, sarà costretto ad affrontare (a modo suo) uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l’Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti.TOLO ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 9 gennaio 2022) Domenica 9 Gennaio, in prima serata,5 regala ai telespettatori la prima tv didiretto e interpretato da, il film campione d’incassi prodotto da Taoduefilm e distribuito da Medusa.Dopo la poco brillante idea di aprire un ristorante sushi in un piccolo centro della Puglia,scappa via dall’Italia a causa dei debiti contratti con lo Stato e con i familiari. Trova così lavoro in Africa ma la delicata situazione politica del continente lo costringe presto alla fuga. Non voluto da nessuno, sarà costretto ad affrontare (a modo suo) uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l’Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti....

