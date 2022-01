Zielinski ancora positivo | quante volte ha avuto il Covid?

(Di sabato 8 gennaio 2022) La positività al-19 di Piotrè l’ennesimo ostacolo che si è posto davanti al Napoli nel corso di questa travagliata stagione. I partenopei hanno tantissimi calciatori indisponibili, tra infortuni, via per la Coppa d’Africa e soprattutto contagiati al Coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è proprio il centrocampista polacco, che però non è la prima volta che risulta. Sui social si sta generando un po’ di confusione sul numero dicuisia risultato affetto dal, con tanti tifosi che asseriscono sia la terza volta.Napoli Seconda o terza:è statoal? In realtà non è così, ...

Juventus, la notizia della positività al Covid diha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri. Ecco perché. Juventus - Napoli è terminata, ma sarà destinata a far parlare di séper molto. Non solo per quanto visto in campo, con la ...era già nella lista in quarantena dell'Asl Napoli 2 Nord perché era stato in contatto con persone ammalate e non avevail super Green pass, ma ha giocato a Torino con la Juventus ...Il giocatore era già nella lista in quarantena perché era stato in contatto con persone ammalate e non aveva ancora il super Green pass. Ora, comunica il Napoli, è ora in isolamento ...Inizia dalla Sampdoria il 2022 casalingo del Napoli, impegnato per la 21° giornata di Serie A per ottenere altri tre punti importanti, magari con l’ausilio della Roma, che giocherà contro la Juventus ...