Un posto al sole, spoiler: guerra aperta tra Rossella e Virginia (Di sabato 8 gennaio 2022) Un nuovo appassionante triangolo amoroso terrà banco ad Un posto al sole, come rivelano gli spoiler. A farsi la guerra, per Riccardo, saranno Rossella e Virginia. Quest'ultima ha fatto la sua apparizione a Bolzano dove la Graziani si era recata in compagnia del medico convinta di trascorrere dei giorni spensierati e felici in vista del Natale. Inizialmente, il soggiorno della coppia era stato più che tranquillo e frizzante al punto che Rossella era anche riuscita a distrarsi dal triste pensiero della separazione dei suoi genitori, finché non è comparsa una misteriosa donna la cui vista ha destabilizzato il medico. In seguito, Riccardo, che ha cambiato improvvisamente atteggiamento, ha lasciato Rossella da sola in albergo spiegandole di dover svolgere ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 gennaio 2022) Un nuovo appassionante triangolo amoroso terrà banco ad Unal, come rivelano gli. A farsi la, per Riccardo, saranno. Quest'ultima ha fatto la sua apparizione a Bolzano dove la Graziani si era recata in compagnia del medico convinta di trascorrere dei giorni spensierati e felici in vista del Natale. Inizialmente, il soggiorno della coppia era stato più che tranquillo e frizzante al punto cheera anche riuscita a distrarsi dal triste pensiero della separazione dei suoi genitori, finché non è comparsa una misteriosa donna la cui vista ha destabilizzato il medico. In seguito, Riccardo, che ha cambiato improvvisamente atteggiamento, ha lasciatoda sola in albergo spiegandole di dover svolgere ...

