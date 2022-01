Violenze sessuali di gruppo in piazza Duomo a Capodanno, la procura indaga su 6 casi. Lamorgese: «Fatti gravissimi» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono almeno sei le ragazze vittime di Violenze sessuali in piazza Duomo la notte di Capodanno su cui indaga la procura di Milano. Oltre alla 19enne aggredita da un gruppo di trenta ragazzi a piazza Duomo, nella vicenda sarebbe stata coinvolta anche l’amica, che è riuscita ad evitare il peggio solamente grazie all’intervento di una terza persona, che l’ha aiutata a divincolarsi dal «branco» di assalitori. Il video della violenza è stato diffuso dalla pagina social Milanobelladadio, con la ragazza che in un secondo momento ha raccontato la vicenda: «All’inizio sembrava scherzassero ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sono Fatti violenti. Ho pensato volessero rapinarmi e gli ho dato la borsa ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono almeno sei le ragazze vittime diinla notte disu cuiladi Milano. Oltre alla 19enne aggredita da undi trenta ragazzi a, nella vicenda sarebbe stata coinvolta anche l’amica, che è riuscita ad evitare il peggio solamente grazie all’intervento di una terza persona, che l’ha aiutata a divincolarsi dal «branco» di assalitori. Il video della violenza è stato diffuso dalla pagina social Milanobelladadio, con la ragazza che in un secondo momento ha raccontato la vicenda: «All’inizio sembrava scherzassero ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sonoviolenti. Ho pensato volessero rapinarmi e gli ho dato la borsa ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenze sessuali 'Violenze sessuali di gruppo' in piazza Duomo a Milano: abusi orribili su almeno 5 ragazze Sono descritti in almeno tre verbali gli abusi sessuali "orribili" della notte di Capodanno nella zona di piazza Duomo a Milano , dove gruppi di ...venivano anche spogliate e costrette a subire violenze ...

Como, violenze sessuali all’anziana madre: condannato a quattro anni e 4 mesi IL GIORNO Aggressioni in piazza Duomo a Milano, il ministro Lamorgese: "Fatti gravissimi" "Quelli di Milano sono fatti gravissimi su cui la procura della Repubblica ha immediatamente avviato le indagini per individuare i responsabili delle molestie e delle violenze che spero vengano assicu ...

Violenze sessuali di gruppo in piazza Duomo, almeno 5 ragazze aggredite dal branco Si moltiplicano i racconti di ragazze che hanno subito abusi sessuali nella notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano da decine di ragazzi, in gran parte stranieri, che si sono mossi con logiche di ...

