Tennis | Djokovic | ‘grazie a tutti per il supporto | è molto apprezzato’

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Melbourne, 7 gen. (Adnkronos) – “Grazie alle persone di tutto il mondo per il vostro continuo. Lo sento ed èapprezzato”. Sono le parole del numero uno delmondiale Novakin una storia sul suo profilo Instagram. Il campione serbo si trova al Park Hotel di Carlton dopo che gli è stato negato l’ingresso nel Paese e ora deve aspettare fino a lunedì per vedere se verrà espulso o meno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - fanpage : ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia - GuidoDeMartini : ????COMPLIMENTI ALL'AUSTRALIA! CHE BLOCCANDO il N1 Novak Djokovic in aeroporto, dopo avergli concesso di partecipare… - CdT_Online : Il numero uno del ranking ATP ha augurato buon Natale agli ortodossi, spiegando di sentire e apprezzare il sostegno…

- E adesso via con le proteste - anche se immotivate - e le manifestazioni in difesa di Nole, via con il vittimismo. Il papà Serdan tuona dalla Serbia: "Mio figlio è lo Spartacus del nuovo ...I media australiani parlano di arresti dei manifestanti più violenti, mentre la richiesta didi spostarsi in un luogo in cui possa allenarsi nel caso la situazione si risolvesse a suo favore,...Lo sento ed è molto apprezzato". Sono le parole del numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic in una storia sul suo profilo Instagram. Il campione serbo si trova al Park Hotel di Carlton dopo che ...L'Australia sta diventando, suo malgrado, il centro del mondo sportivo. Tantissime discussioni sono state causate dalla situazione riguardante Novak Djokovic, volato verso l'Oceania con un'esenzione m ...