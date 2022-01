Probabili formazioni Genoa-Spezia, ventunesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Genoa-Spezia, match della ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Domenica 9 gennaio alle ore 18.30 tutto pronto per assistere a questo turno di campionato decisivo per le sorti della lotta salvezza, visto che nel derby liguri ci si giocano punti per non retrocedere davvero importanti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Andiamo a scoprire le Probabili scelte dei due tecnici. QUI Genoa – Shevchenko vuole la vittoria, in avanti Destro finalmente tornato a pieno regime. Sugli esterni Ghiglione e Cambiaso favoriti. QUI Spezia – Thiago Motta sulla graticola dopo l’ultima sconfitta, se verrà confermato sulla panchina dovrà comunque cambiare qualcosa lì davanti. ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Domenica 9 gennaio alle ore 18.30 tutto pronto per assistere a questo turno di campionato decisivo per le sorti della lotta salvezza, visto che nel derby liguri ci si giocano punti per non retrocedere davvero importanti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Andiamo a scoprire lescelte dei due tecnici. QUI– Shevchenko vuole la vittoria, in avanti Destro finalmente tornato a pieno regime. Sugli esterni Ghiglione e Cambiaso favoriti. QUI– Thiago Motta sulla graticola dopo l’ultima sconfitta, se verrà confermato sulla panchina dovrà comunque cambiare qualcosa lì davanti. ...

