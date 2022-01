Lui no: contro il vuoto di Silvio Berlusconi al Quirinale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non può diventare Presidente della repubblica chi ha lanciato il populismo per distruggere le istituzioni. Significherebbe riportare indietro il paese e lasciare la politica smarrita Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non può diventare Presidente della repubblica chi ha lanciato il populismo per distruggere le istituzioni. Significherebbe riportare indietro il paese e lasciare la politica smarrita

Advertising

AndreaBricchi77 : È bastato un pizzico di Leao. Sempre senza 7 titolari, ma sempre lì. Tonali monumentale. Solite cose incommentabil… - GoalItalia : Il gesto di Mourinho in #MilanRoma: cori razzisti contro Ibrahimovic, lui chiede subito di interromperli ?? - juventusfc : Nei suoi 6 anni in bianconero Fabio Capello è stato spesso un uomo decisivo contro il Napoli. Ed è lui protagonist… - scarletthinks : battersi contro di lui: penso che non userebbe Zoaholic su qualcuno di non consenziente se non in casi assolutament… - sara_saretta___ : Altro tweet contro barù come se finora si fosse comportato di merda ...o vediamo un live diverso o siete prevenuti… -