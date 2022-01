La nuova vita delle chat Telegram no-green pass in vista degli obblighi previsti dal 10 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante, nel mese di dicembre, secondo l’intelligence, le attività nelle chat Telegram contro il green pass e dei movimento no-vax sia di molto scesa (anche a causa delle maggiori restrizioni per le persone non vaccinate e per le nuove regole che andranno in vigore a partire dal 10 gennaio), negli ultimi giorni si starebbe registrando una nuova attività. Le chat no vax e no-green pass su Telegram, come Basta Dittatura, sono tornate a paventare eventuali proteste in tutta Italia per ribellarsi contro le nuove restrizioni che riguarderanno i non vaccinati contro il coronavirus a partire proprio da lunedì prossimo. LEGGI ANCHE > Vendevano green pass falsi su ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante, nel mese di dicembre, secondo l’intelligence, le attività nellecontro ile dei movimento no-vax sia di molto scesa (anche a causamaggiori restrizioni per le persone non vaccinate e per le nuove regole che andranno in vigore a partire dal 10), negli ultimi giorni si starebbe registrando unaattività. Leno vax e no-su, come Basta Dittatura, sono tornate a paventare eventuali proteste in tutta Italia per ribellarsi contro le nuove restrizioni che riguarderanno i non vaccinati contro il coronavirus a partire proprio da lunedì prossimo. LEGGI ANCHE > Vendevanofalsi su ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Tutte le persone a bordo di #SeaWatch3 sono finalmente sbarcate al porto di Pozzallo. Felice nuovo anno e felice… - acmilan : ??? 'This is a turning point in my life' @AliaGuagni's first interview after joining the Rossonere ??? 'È una nuova… - fattoquotidiano : La prima bozza della nuova “tassonomia Ue” fa esultare la Francia: potrà sovvenzionare l’allungamento della vita de… - sehmagazine : ?? #Tokyo:, a #Shinjuku, il quartiere più frenetico della città, una nuova attrazione dal 2023. Si tratta della 'Tok… - ValerioTi75 : RT @Almalibregalgos: ??GOMEZ Lui con questo musino!! La dolcezza fatta a galgo!! È ora di una nuova vita amici!!! ??Se volete chiedere in… -