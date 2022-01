J-Stash | il rapper americano uccide la compagna e si toglie la vita

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il delitto commesso dalJ-Secondo quanto riporta anche il sito Billboard, ilJ-avrebbe ucciso la fidanzata per poirsi laa sua volta. Il tutto pare sia accaduto il 1° gennaio 2022 a Temple City, in California. A parlare dell’omicidio è stato il tenente Derrick Alfred del dipartimento di L'articolo proviene da Novella 2000.

È finita in tragedia - a Tample City, un sobborgo di Los Angeles - la relazione tra il 28enneamericano Je la sua fidanzata . Quando la polizia è arrivata sul posto non c'era nulla da ...Hanno trovato i corpi di Jeanette Gallegos, 28 anni, e J, il cui nome legale è Justin Joseph. Gli inquirenti hanno spiegato che la coppia stava litigando prima che iloriginario della ...Il rapper americano J Stash ha ucciso la sua compagna e poi si è suicidato con la stessa arma. I tre figli hanno chiamato la polizia.La polizia, che ha risposto ad una chiamata per violenza domestica, ha trovato i corpi di Jeanette Gallegos, 28 anni, e J Stash, 28 (il cui nome legale è Justin Joseph) all’interno della residenza. Gl ...