Combinata Nordica, Val di Fiemme: alla Norvegia la prima prova a squadre mista. Quinta piazza per l'Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come da pronostico, la Norvegia si aggiudica la prima storica prova a squadre mista di Coppa del Mondo. Il quartetto composto da Jens Luraas Oftebro, Mari Leinan Lund, Gyda Westvold Hansen e Joergen Graabak, già davanti dopo il segmento di salto, riesce a mantenere il primato, non senza difficoltà, al termine dei 15 km di fondo divisi nelle quattro frazioni (5 km per gli uomini, 2.5 per le donne) prima metà di gara che vede l'Austria farla da padrone, prima con Martin Fritz e poi soprattutto con Lisa Hirner che cambiano in testa con 34? di vantaggio su Norvegia e Germania, sfruttando soprattutto le difficoltà sugli sci stretti di Leinan Lund. La storia cambia nella terza frazione, in cui è Gyda Westvold Hansen a fare la differenza.

